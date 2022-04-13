Рідні російських окупантів чекають їх вдома з награбованим. Воякам буквально замовляють, що привезти з домівок українців.

Як повідомляють в СБУ, росіяни називають мародерство «спецоперацією із зачистки домов». Про це можна почути у нових телефонних розмовах загарбників, які є у розпорядженні українських силовиків.

Так, на записі чути, що деякі окупанти приймають замовлення від близьких, наче йдуть до супермаркету.

«Як ось цей «герой»: зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував. Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі «багатого рыболова». Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: «…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат», - приводят в СБУ фрагменти розмови.

Цікаво, що дізнавшись від сина, що в чужому домі усілякого добра чимало, наставляє: «Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, б**дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто».

Нагадаємо, що окупанти-мародери тягнуть з чужих домівок все, що знайдуть, починаючи з жіночої білизни і прикрас, і закінчуючи навіть собачими будками.

Тим часом міністр цифрової трансформації Федоров повідомляв, що сучасні технології допоможуть виявити багатьох російських мародерів, що пограбували українців.

Федоров також оприлюднив особу офіцер рф, який засвітився на камерах відеоспостереження в Білорусі в момент відправки награбованого своїй родині.

Також повідомлялося, що окупанти-мародери з розмахом відзначили своєю повернення з України на дискотеці в Білорусі.