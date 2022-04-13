Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, «это мероприятия» с профессионализмом обеспечил сам полк.
Результаты, сообщает Арестович, таковы:
«Азов» получил существенное подкрепление; 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс; защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны»
Советник главы ОП также констатировал, что «система обороны города приросла и укрепилась» и армия Украины знает, что делает.
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Напомним, ранее появилась информация, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Белинского смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов»
Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым.
Тем временем украинская разведка сообщает, что руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.
Так, после широкой международной огласки геноцида в Буче, российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.
В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.
Напомним, ранее Арестович пояснил, почему Украине выгодно, чтобы Путин "еще пожил".
Также сообщалось, что Россия готовится отправить в Украину новую партию "добровольцев".
Кроме того Politeka.net писала, что от вояк рф скрывают огромные потери.