В осажденном Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком «Азов».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, «это мероприятия» с профессионализмом обеспечил сам полк.

Результаты, сообщает Арестович, таковы:

«Азов» получил существенное подкрепление; 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс; защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны»

Советник главы ОП также констатировал, что «система обороны города приросла и укрепилась» и армия Украины знает, что делает.

Напомним, ранее появилась информация, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Белинского смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов»

Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым.

Тем временем украинская разведка сообщает, что руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине.

Так, после широкой международной огласки геноцида в Буче, российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории.

В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Напомним, ранее Арестович пояснил, почему Украине выгодно, чтобы Путин "еще пожил".

Также сообщалось, что Россия готовится отправить в Украину новую партию "добровольцев".

Кроме того Politeka.net писала, что от вояк рф скрывают огромные потери.