Так, за його словами, в цілому існує три варіанти.

Перший з них - Путін живий і залишається при владі, уникнувши держперевороту.

"Він залишається і вони зберігають ось цей курс на ізоляцію, на спроби домовитися, десь обійти санкції, але взагалі просідають дуже сильно, не можуть проектувати військову силу і намагаються зосередитися всередині, починається внутрішня боротьба. Хоча, звичайно, будуть огризатися на Україну, Грузію, Молдову. Як і раніше, тільки вже пожиже. Труба нижче і дим пожиже, тому що вони позбавили армію боєздатності і не можуть проектувати військову силу - основу своєї зовнішньої політики", - пояснив перший варіант розвитку подій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр".

Другий варіант, за словами радника глави ОП - це усунення Путіна.

"Сам помер, усунули, добровільно пішов, попросили ... все що завгодно, він пішов - тоді перемагають ліберали. Якби Путін без війни пішов, перемогли б більш божевільні фанатики війни в Росії і ми б мали півтора року фашизму російського з такою ж війною, тільки вже із застосуванням тактичної ядерної зброї або що-небудь такого, з божевільною спробою мобілізувати. От такі, типу Шойгу. Але ця партія через цю невдалу війну дуже сильно просіла, вона не підніметься. Розбірки між силовиків, арешти та інше", - повідомив Арестович.

За його словами, в такому випадку олігархи спробують домовитися і в кінці-кінців на свободу буде випущений або Олексій Навальний, або хтось ще.

"І ось це найгірший варіант для України, тому що вони дійсно влаштують справжній парламентаризм, тобто буде кілька політичних партій. Вони дійсно дуже швидко домовляться із Заходом, з них знімуть санкції, в тому числі високотехнологічні, вони почнуть наздоганяти світове виробництво", - пояснив Арестович.

Далі, пояснив радник глави ОП, Захід побачить всі формальні ознаки нормалізації держави і почне «аплодувати» Росії.

«І ось це ліберальна Росія вона дуже швидко накачає Росію до такої міри, що з нею буде дуже складно конкурувати. Тому що знову високотехнологічна зброя, знову економічна і культурна експансії. Для нас це найгірший варіант. Для нас найкращий, щоб Путін ще пожив деякий час і її б (Росію - ред.) просто доламали санкції, чого багато хто не розуміє", - пояснив свою точку зору Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що Росія не зупиниться на Україні.

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