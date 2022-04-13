Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.

Крім того на Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування сил ВСУ.

Також в Генштабі підкреслюють, що ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.

Додамо, що тим часом стало відомо, що Байден вперше назвав геноцидом дії путіна в Україні

«Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид за півсвіту», – заявив президент США.

При цьому, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом, оскільки його помічники та радники заявляли, що вони «не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду».

Нагадаємо, в Мережі опублікували кадри з місця трагедії на Київщині, де окупанти розстріляли родину з малюком.

Також повідомлялось, що рідні загарбників чекають їх додому з "трофеями".

Крім того Politeka.net писала, що бійці ЗСУ нещадно розносять позиції ворога.