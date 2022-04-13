Недавно стало известно о химической атаке на жителей Мариуполя и украинских защитников. Пострадавшие от применения ядовитого вещества пожаловались на шум в ушах, тахикардию, одышку, тошноту и высокую температуру.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что сейчас жители пригорода пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами ядовитого вещества.

«Действительно, они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и посмотреть, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались», – сказал он.

Он добавил, что в поселках люди рассказывают: они ощущают странный привкус во рту, недомогание и разные признаки отравления химическим веществом.

Также стало известно, в рф пытаются распространить очередную пропаганду, в этот раз они распространяют информацию о якобы производстве биохимического оружия на Азовстали в Мариуполе. Об этом стало известно из заявления гендиректора комбината Энвера Цкитишвили.

«Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения россии в Украину. Химические реактивы, используемые металлургами в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы. На Азовстали нет никаких секретных тоннелей с биохимическими лабораториями», - написал Цкитишвили.

Добавим, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также сообщалось, что, по словам Михаила Подоляка, мир является свидетелем "фантастически бессмысленного политико-информационное самоубийства" россиян.

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