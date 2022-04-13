Украинцам пока не стоит расслабляться, поскольку война находится в активной фазе и говорить о снижении ее активности нельзя.

Страна-агрессор россия рассматривает несколько областей Украины, как территории применения своих Вооруженных сил. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого телемарафона.

Ключевая задача российских оккупационных войск – это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Также существует угроза наступления оккупантов на Херсонщине и Харьковщине.

"Ключевая задача России – это восток Украины, также они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области. Вместе с тем угроза остается и в других регионах Украины", — добавила заместитель министра обороны.

По ее словам, украинцам пока не стоит расслабляться, поскольку война находится в активной фазе и говорить о снижении ее активности нельзя. По тому, как будет развиваться ситуация в регионах активных боев, станет понятным пойдет ли оккупант дальше.

Напомним, на Одесчине мужчина пытался прорваться через границу, а попал в военкомат.

Как сообщала Politeka, колонна российской техники движется к границам Украины, спутниковые фото.

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