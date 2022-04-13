Российские власти уже готовят для этого нормативную базу.

Российские власти готовят нормативную базу для того, чтобы передавать в российские семьи детей-сирот, которых вывезли из Украины, сообщают СМИ.

Кроме того, в россии предложили создать специальные лагеря для депортированных украинских детей. Их хотят обучать русскому языку. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Отмечается, что российские чиновники предложили создать так называемые "лагеря" для изучения русского языка. Они будут предназначены для детей, которые плохо владеют языком страны-агрессора и не могут учиться в российских школах.

Также директор профильного департамента Минпросвета рф лариса фальковская заявила, что уже в рф проводится работа по разработке соглашений, позволяющих "раздавать украинских детей в семьи российских граждан".

Стоит отметить, что 12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в россию вывезли более 700 000 украинцев, среди них – 130 000 детей.

Напомним, колонна российской техники движется к границам Украины, спутниковые фото.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ беспощадно разносят позиции врага, зрелищные кадры.

Также Politeka писала, что украинские защитники успешно ликвидировали несколько командиров войск рф.