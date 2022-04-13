ГУР Минобороны Украины добыли список оккупантов, которые творили бесчинства на украинской земле.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. После освобождения ряда областей стало известно, что враги совершали множество военных преступлений. А сегодня, 13 апреля, стало известно, что ГУР Минобороны Украины добыло списки (ссылка на список, прим. ред.) оккупантов, которые творили ад на украинской земле.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих отряда мобильного специального назначения управления росгвардии по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, совершивших военные преступления против народа Украины

Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас придут в суд, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!

Ссылка на список в комментариях сообщения", - написали на страничке разведки.

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