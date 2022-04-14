Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Также сообщается, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительной мобилизации. Так, в городе Горловка, проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Кроме того, установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой “ДНР”. Однако указанные показатели были выполнены лишь на 20 процентов.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

Враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Успеха не имел. Продолжаются бои.

В целом защитниками Украины на территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одну артиллерийскую систему противника.

Подразделениями зенитных ракетных войск в предыдущие сутки сбито два вражеских истребителя.

Напомним, телеведущий Игорь Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жилтом под Киевом.

Также сообщалось, что в украинской разведке раскрыли циничный замысел рф, которая стянула в Украину мобильные крематории.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский предупредил Европу о катастрофических потерях.