«Я закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього ЄС».

Про це у своєму зверненні до народу й політиків Естонії заявив президент України Володимир Зеленський.

«Я закликаю Естонію при затвердженні нового санкційного пакету проти РФ захищати на рівні ЄС необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не лише частини. Закликаю нарешті внести нафту в санкційний пакет. Потрібне ембарго на рівні всього ЄС! Також запрошую вашу державу, ваших фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України», - закликав Зеленський.

За словами президента України, кількість воєнних злочинів сягає вже десятків тисяч.

«Немає такого злочину, який не скоїли б російські солдати за 49 днів цього вторгнення», - підкреслив Зеленський, додавши, що це розстріли мирних людей, катування, зґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів із їжею, артилерійські обстріли укриттів, у яких ховаються діти.

«Зараз такий час, коли можна або зупинити Росію, або дуже надовго втратити увесь схід Європи. Будь-яку надію на безпечне й вільне життя на континенті, яке б регулювалося загальновизнаним правом, а не жорстокою силою», - пояснив президент України.

Тим часом стало відомо, що у Німеччині погодили постачання важких озброєнь для України

Про це повідомив депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії та учасник парламентської групи з оборонної політики Маркус Фабер.

"Дорогі друзі, Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що ми з ВДП і наші партнери з коаліції змогли домовитися про це", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що Росія готується до вирішального бою, зтягуючи сили з усього регіону.

Також повідомлялось, що, за словами Арестовича, Путін прийняв "безумне" рішення продовжувати війну в Україні.

Крім того Politeka.net писала, що деякі окупанти вже зізнаються у своїх приватних розмовах, що ніхто з них ніколи не зможе пишатися тим, о вони коїли в Україні.