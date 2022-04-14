рф ведет мощную информационную войну против Украины, а потому в информационном поле ежедневно появляется множество фейков.

Российские оккупанты начали подготовку очередной провокации, в которой намерены обвинить ВСУ. Так, в городе Энергодар Запорожской области планируют новую провокацию. Детали сообщили в Запорожской военной администрации в своем Telegram-канале.

Очередной фейк планируют снимать в оккупированном городе российские пропагандисты.

Оккупанты намерены снять сюжет, в котором покажут обнаруженный схрон с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это так, будто указанный схрон был сделан диверсионной группой ВСУ.

"Все эти действия организуются по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба Российской Федерации размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", - заявили в ОВА.

Напомним, произошел новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео.

Как сообщала Politeka, мост взлетел на воздух вместе с вражеской техникой, фото.

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