Российские оккупанты начали подготовку очередной провокации, в которой намерены обвинить ВСУ. Так, в городе Энергодар Запорожской области планируют новую провокацию. Детали сообщили в Запорожской военной администрации в своем Telegram-канале.
Очередной фейк планируют снимать в оккупированном городе российские пропагандисты.
Оккупанты намерены снять сюжет, в котором покажут обнаруженный схрон с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это так, будто указанный схрон был сделан диверсионной группой ВСУ.
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"Все эти действия организуются по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба Российской Федерации размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в интернет-изданиях и социальных сетях", - заявили в ОВА.
Напомним, произошел новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео.
Как сообщала Politeka, мост взлетел на воздух вместе с вражеской техникой, фото.
Также Politeka писала, что в Черном море полыхает российский крейсер, что известно на данный момент.