Российские солдаты охотно обсуждают зверства, которые творят в Украине, в частных разговорах. Это следует из перехвата СБУ. Оккупант не скрывает, как танками переезжает гражданские автомобили, вероятно, даже с людьми внутри.
В разговоре со знакомым российский захватчик утверждает, что находился под самим Киевом. В оправдание заявил, мол, теперь открыл для себя новое "развлечение": на танке переезжать легковые автомобили.
Товарищ даже не удивился услышанному факту зверства. Единственное, что его заинтересовало, это "скорость, с которой нужно ехать".
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"Мой "трактор" спокойно машину переезжает. Я еб*шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай Боже!", – ответил оккупант.
Оба россиянина только смеялись над таким "развлечением", которое, не исключено, привело к гибели не одного украинца, автомобили с которыми давили танками оккупантами.
Напомним, произошел новый удар по Чернобаевке, Арестович обнародовал видео.
Как сообщала Politeka, мост взлетел на воздух вместе с вражеской техникой, фото.
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