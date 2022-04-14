Начав вторжение в Украину под предлогом недопущения вступления нашего государства в НАТО, россия умудрилась настроить против себя страны, которые даже не входили в НАТО.
Теперь рф может получить государства-члены Североатлантического союза в получасе езды от Петербурга. Об этом написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на мирных переговорах с РФ Михаил Подоляк.
"Россия уверяет, что начала войну, чтобы не разрешить Украине вступить в НАТО. После вступления Швеции и Финляндии Кремль получит НАТО в получасе езды в Петербург. 20 тысяч погибших российских солдат. Разрушенная экономика. Полная изоляция. Но "спецоперация" все равно "по плану". Что же это был за план?" – написал Подоляк.
Стоит отметить, что Швеция и Финляндия могут вступить в Североатлантический Альянс летом текущего года.
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Оба государства сегодня имеют нейтральный статус. При этом Швеция в течение последних 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако на фоне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.
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