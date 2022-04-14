В британской разведке считают, что мишенью путина и российского военного командования могут стать украинские города Краматорск и Константиновка. Такие выводы разведки опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

Там считают, что выступление путина во вторник подчеркнуло его неизменный интерес к Донбассу, где россия наносит удары по украинским войскам в рамках подготовки к новому наступлению.

На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны россии. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия.

Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине. Однако для этого потребуются значительные силы. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vFayCbnSMF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tmpiigcR8c — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2022

Напомним, Можно будет выбрать другой город: каких компенсаций ждать украинцам за разрушенное жилье.

Как сообщала Politeka, Российские оккупанты открыли зверское "развлечение", перехват СБУ: забрало жизнь не одного украинца.

Также Politeka писала, что У российского миллиардера конфисковали самую большую в мире суперяхту: скрывались чуть ли не в кругосветном путешествии.