В британской разведке считают, что мишенью путина и российского военного командования могут стать украинские города Краматорск и Константиновка. Такие выводы разведки опубликовало Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.
Там считают, что выступление путина во вторник подчеркнуло его неизменный интерес к Донбассу, где россия наносит удары по украинским войскам в рамках подготовки к новому наступлению.
На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны россии. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия.
Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине. Однако для этого потребуются значительные силы. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.
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