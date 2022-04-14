Вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Как пишет Politeka.net, вчера россияне обстреляли наших пограничников в Черниговской области. Об этом сообщил глава ГНСУ Сергей Дейнеко на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Стрельба была из гранатометов и стрелкового оружия, открывавших враги со стороны своего пункта пропуска «Погар».

«Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем очень осторожно.

В частности, вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска «Погар».Работа продолжается…» - информируют в сети.

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"Еще вчера вечером в Тошковке получила смертельное осколочное ранение в голову пожилая женщина. Ночью обстрелян город золотой, где сгорели три дома. Утром в Северодонецке русский снаряд попал в многоэтажку – спасатели своевременно зашли под завалами мужчину. После обеда вражеский огонь приняла Кременная, в результате чего были ранены мужчина с женщиной. Необходимая помощь им уже оказана", - сообщил Гайдай.

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