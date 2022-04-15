Россияне нанесли авиаудары по Донецкой области, есть раненые и погибшие. Об этом 14 апреля сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Так, утром россияне нанесли три авиаудара по Великой Новоселке – по меньшей мере двое раненых. Повреждена гражданская инфраструктура. Одна из бомб попала в многоэтажку, но, к счастью, все ее жители уже были эвакуированы.

Кроме того, под обстрелы попали Заречное, Угледар и Богородичное. В Заречном 1 человек погиб и 2 ранены, в Угледаре – 1 погибший и 3 раненых, в Заречном – 1 погибший.

В области продолжается эвакуация гражданского населения. Сегодня вывезли 46 человек из Угледара, среди которых 6 детей.

Глава области призвал местных жителей эвакуироваться, чтобы спасти жизни.

«Сегодняшний пример Великой Новоселки четко доказывает, что эвакуация – это жизненная необходимость. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, как можно быстрее покинуть область. Враг будет продолжать атаковать гражданских, и с каждым днем – все более жестоко. Не давайте россиянам этого сделать! Выедьте за пределы области и дайте Вооруженным силам Украины защищать нашу землю и наши жизни», - отметил Кириленко.

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