Оккупанты пытаются нарастить непропорциональные силы на Донбассе и намного превзойти численностью украинских военных.

В ближайшие дни и недели полномасштабной войны в Украине решающими станут темпы пополнения запасов и доставки необходимого оружия и техники на восток страны. Об этом заявил бывший начальник британской военной разведки маршал авиации Фил Осборн, сообщает Sky News.

По его словам, сейчас начнется этап, который можно назвать "битвой логистики".

"Российские оккупанты пытаются нарастить непропорциональные силы на Донбассе и намного превзойти численностью украинских военных. Россия пытается захватить Мариуполь, поскольку именно оттуда ее войска намерены начать двигаться на север, чтобы поддержать наступление на востоке", - прогнозирует экс-разведчик.

По словам Осборна, в этот период для украинских военных самое главное максимально оперативно доставлять необходимую технику и вооружение на восток страны.

"Битва на Донбассе задаст тон войне в следующем месяце", - заявил Осборн.

Напомним, украинская певица Alyona Alyona сообщила о трагедии - не стало родного человека.

Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевых военно-морских объекта.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".