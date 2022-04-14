У рф почали зростати антивоєнні настрої. Це створює певні ризики для російського уряду.

Військовослужбовці в Південно-Сахалінську і в Хабаровському краї росії відмовляються їхати воювати в Україну. Вони масово пишуть рапорти на звільнення з військової служби.

Про це в Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк, який тривалий час працював у рф.

За його словами, відмовлятися стали частіше після того, як поспілкувалися з товаришами, які повернулися зі "спецоперації".

"У деяких військових частинах не вистачає мінімальної кількості особового складу для несення служби в добовому вбранні і караулі", – зазначив журналіст.

Крім того по інформації ЗМІ російських контрактників, які не хочуть воювати проти України, звільняють зі служби і ставлять в обліково-послужний карті спеціальну печатку.

На ній написано "схильний до зради, брехні і обману". Також штамп повідомляє, що людина, якій його поставили відмовилася від участі в "спеціальній військовій операції" на території "ЛНР", "ДНР" і України".

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