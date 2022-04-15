На данный момент в Мариуполе продолжаются тяжелые бои, но полностью захватить этот город войскам России не удается. Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина".

«Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма этого города, по состоянию на сегодняшний день идут активные бои у завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя», — объяснил ситуацию Мотузяник.

Также Мотузяник добавил, украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить против Украины ядерное оружие:

«Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки».

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