На данный момент в Мариуполе продолжаются тяжелые бои, но полностью захватить этот город войскам России не удается. Об этом рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на
«Российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма этого города, по состоянию на сегодняшний день идут активные бои у завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя», — объяснил ситуацию Мотузяник.
Также Мотузяник добавил, украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить против Украины ядерное оружие:
«Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки».
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Мы писали, крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их.
Там заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества рядом крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, ранее запретивших въезд грузовиков с российскими номерами.
Напомним, Враг потерял десятки солдат: оккупанты напали на наблюдательный пункт ВСУ, но получили отпор.
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