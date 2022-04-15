Депутат Госдумы рф Сергей Миронов призвал бомбить Киев. Также он призвал убить президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что єто крайне необходимо.
Фрагмент интервью с угрозами появился на многих Телеграм-каналах.
По мнению рашистов, следует разбомбить те места, где действительно находятся центры принятия решений – "Зеленский, генералитет, Минобороны".
Рашисты также обсуждали необходимость убийства президента Украины. Когда пропагандист интересуется, с кем же вести переговоры Кремлю в случае гибели Зеленского, Миронов заявил: "Туда ему и дорога. Разговаривать там не с кем".
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Напомним, Кремль объявил новую цель в Украине.
Как сообщала Politeka, оккупант похвастался издевательствами над пленными украинцами.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла планы путина, какие города могут стать мишенью.