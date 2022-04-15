Фрагмент интервью с угрозами появился на многих Телеграм-каналах.

Депутат Госдумы рф Сергей Миронов призвал бомбить Киев. Также он призвал убить президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что єто крайне необходимо.

Фрагмент интервью с угрозами появился на многих Телеграм-каналах.

По мнению рашистов, следует разбомбить те места, где действительно находятся центры принятия решений – "Зеленский, генералитет, Минобороны".

Рашисты также обсуждали необходимость убийства президента Украины. Когда пропагандист интересуется, с кем же вести переговоры Кремлю в случае гибели Зеленского, Миронов заявил: "Туда ему и дорога. Разговаривать там не с кем".

Напомним, Кремль объявил новую цель в Украине.

Как сообщала Politeka, оккупант похвастался издевательствами над пленными украинцами.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла планы путина, какие города могут стать мишенью.