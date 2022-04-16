Оккупанты репрессируют командиров, которые «не оправдали ожиданий» в войне с Украиной и фактически проваливают задачи. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Отмечается, что с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР к началу войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако, после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (предположительно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров-неизвестна.

В ГУР отметили, что это не единственный случай «решения вопроса» со стороны российских спецслужб в отношении командиров, которые по разным причинам попали в «черный список». Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, «заместитель командующего» корпуса «Минобороны ДНР». Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, которое раскрыло планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Напомним, журналист объяснил, зачем россияне едут в Украину

Как сообщала Politeka, разведка раздобыла списки оккупантов, которые занимались военными преступлениями: "Не все дойдут до суда!"

Также Politeka писала, что оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: «Там наркоманы, деды и...»