Росія для поповнення війська збирає, кого тільки може знайти. Про незадоволення новобранцями йдеться в одній з перехоплених розмов окупантів, які публікує СБУ.

Так, один із військових інструкторів рф скаржиться у телефонній розмові, що нова партія новобранців, м’яко кажучи, не зовсім придатна для війни.

«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…».

За його словами, «новенькі» так багато чули про мародерство передових груп окупантів, що замість вогневої підготовки «відточують навички» грабіжництва. Причому прямо на тренувальних базах РФ.

«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!» – обурюється інструктор.

Нагадаємо, фанат "русського миру" засвітив символіку в Дніпрі, фото: "намагався швидко піти"

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів, яку техніку окупанти відправляють в Україну: "Це кінець війни, вона програна Росією"

Також Politeka писала, що агресор зібрав військо під Ізюмом: у Генштабі повідомили про кількість