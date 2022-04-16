Росія для поповнення війська збирає, кого тільки може знайти. Про незадоволення новобранцями йдеться в одній з перехоплених розмов окупантів, які публікує СБУ.
Так, один із військових інструкторів рф скаржиться у телефонній розмові, що нова партія новобранців, м’яко кажучи, не зовсім придатна для війни.
«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…».
За його словами, «новенькі» так багато чули про мародерство передових груп окупантів, що замість вогневої підготовки «відточують навички» грабіжництва. Причому прямо на тренувальних базах РФ.
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«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!» – обурюється інструктор.
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