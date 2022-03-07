Російські загарбники вбили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка та двох його побратимів, коли вони роздавали людям гуманітарну допомогу.
Про це у Фейсбуці повідомляє Гостомельська селищна рада.
"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Прилипко не мусив іти під кулі окупантів, міг, як і сотні інших, пересидіти в погребі, і ніхто б за це не дорікнув.
"Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер, як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - зазначили у селищній раді.
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З огляду на ситуацію, жителів Гостомеля на поховання не запрошують, але у сільраді попросили молитися за нього.
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