В Пасхальную ночь церкви в Украине будут закрыты для прихожан с учетом комендантского часа.

Церкви в регионах Украины не будут работать в комендантский час на Пасху, когда верующие освящают пасхальные корзины. Об этом сообщают в Национальной полиции, а также представители Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

"Культовые сооружения в период комендантского часа будут закрыты", - заявили в полиции.

В то же время граждан успокоили – посетить богослужение и освятить пасхальные корзины христиане смогут в храмах и на прилегающей территории с учетом комендантского часа в том или ином регионе. Это касается христиан как восточного, так и западного обряда. Пасхальные богослужения в комендантский час проводиться не будут.

Напомним, христиане западного обряда отмечали Пасху 17 апреля, а восточного – 24 апреля.

Ранее мы также сообщали, что в этом году у украинцев не будет дополнительных выходных в апреле и мае из-за военного положения, которое действует в государстве с 24 февраля. Так, 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, которые будут оплачиваться в обычном порядке.

Напомним, Харьковчан предупредили, куда не нужно ходить в пасхальные дни: "Закрыты для посещения".

Как сообщала Politeka, "Повреждено или уничтожено 30%": министр рассказал, сколько времени потребуется на восстановление инфраструктуры.

Также Politeka писала, что "Времени на раздумья не осталось": кому из украинцев надо срочно эвакуироваться.