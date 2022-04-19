Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз призвал мирных жителей уехать в более безопасные места. Он подчеркнул в своем обращении, что времени на раздумия не осталось и решение нужно принимать очень быстро.

«Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян. Для атаки на город РФ применяла большое количество бронетехники. Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники», - подчеркнул Гайдай.

По предварительной информации, 19 апреля будет проводиться немедленная эвакуация граждан из районов Луганской области несмотря на продолжение российских обстрелов.

Несмотря на обстрелы будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горной общины.

«Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Не соглашающихся россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут», – добавил Гайдай.

Он также сообщил места сбора для эвакуации:

Лисичанск – центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье – центральная площадь;

Северодонецк – городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное – Дворец культуры «Пивденный», ул. Чехова, 11;

Горное – Дом культуры Украины. Гагарина 13а;

Попасная – ул. Щербакова, 1а.

Напомним, наступление врага на Луганщине провалилось, новые данные.

Как сообщала Politeka, оккупанты не дают людям выезжать из захваченной Кременной, есть жертвы.

Также Politeka писала, что оккупанты атакуют Луганщину, куда им удалось прорваться.