В течение суток силами ГСЧС было осуществлено более 300 выездов на ликвидацию последствий ведения боевых действий.

Самая сложная ситуация из-за действий российских оккупантов сейчас в пяти областях Украины. Об этом во время брифинга заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Ведутся активные боевые действия и осуществляются ракетные обстрелы оккупантами в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Николаевской областях.

"Сейчас наиболее сложная обстановка остается в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия и осуществляются ракетные обстрелы оккупантами. Это такие области, как Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Николаевская, где осуществляются спасения силами ГСЧС", - сообщил Демчук.

Также он добавил, что в течение минувших суток силами ГСЧС было осуществлено более 300 выездов на ликвидацию последствий ведения боевых действий, в частности, на территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Луганской областей.

Там украинские спасатели осуществляли тушение пожаров, вызванных артобстрелами.

Представитель спасателей отметил, что всего с начала войны силами ГСЧС было обезврежено свыше 68 тысяч взрывоопасных предметов на территории нашего государства, в том числе около 2 тысяч авиационных бомб. Всего было обследовано и очищено территории около 11, 6 тысяч гектаров территории нашего государства.

Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину сотрудники ГСЧС спасли 1194 лица.

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