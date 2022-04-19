Війна в Україні стала для багатьох у світі серіалом на Netflix, але в ньому немає акторів – люди гинуть по-справжньому.

Про це, як пише Politeka.net, нагадав радник глави ОП, член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк.

«Битва за Донбас», ІІ сезон. Війна в Україні стала для багатьох у світі черговим серіалом на Netflix. З головними та другорядними героями, сюжетними лініями та інтригою перед новою серією. «Володар перснів»? «Гра престолів»? Битва за Гоґвортс? «Чорне дзеркало»? Тільки є одне «але». Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд – кожна серія пишеться кров’ю українських воїнів. Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для України і ембарго на російську нафту. ЄС знає рецепт перемоги», - написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Також Подоляк нагадав, як довга війна в Україні може вплинути на весь світ.

«Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго», - пояснив радник глав ОП.

Також Подоляк запевнив, що хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше.

Нагадаємо, світові ЗМІ пишуть, як друга фаза війни буде відрізнятися від попередніх двох місяців бойових дій.

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