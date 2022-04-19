Под обстрел оккупантов попал зоопрак в Николаеве. Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Топчий и показал кадры со снарядами.

"Еще два "подарка" за ночь", - коротко написал он.

Напомним, вражеские войска в ночь на 19 апреля обстреляли Николаев из артиллерии, в результате чего горел склад сантехники и жилой дом.

Сообщалось, что совместными усилиями дежурных отделений 4-й, 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей 2 ГПРЗ и дежурной сменой оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на площади 200 кв м пожар ликвидировали. Дополнительно привлекались бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз» и экипаж патрульной полиции.

Напомним, оккупанты готовят массовые провокации, развернута жесткая пропаганда: где рф собирается действовать

Как сообщала Politeka, в ГСЧС сообщили, где сейчас в Украине самое опасное: активные боевые и ракетные обстрелы:

Также Politeka писала, что Николаев попал под обстрел оккупантов: загорелся жилой дом, кадры с места пожара