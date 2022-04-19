У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували фото загоряння.

У місті Миколаїв увечері в понеділок, 18 квітня, прогриміло кілька вибухів. Як з'ясували рятувальники, в результаті російського артилерійського обстрілу загорілися житловий будинок і складське приміщення магазину.

Деталі повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В результаті російського обстрілу виникла пожежа в житловому будинку і складському приміщенні магазину "Сантех Строй Маркет Аладдін" на Херсонському шосе. Площа загоряння досягла 200 кв. м, проте рятувальникам вдалося погасити вогонь.

Також, протягом доби пожежники 22 ДПРЧ 2 ДПРЗ загасили пожежу покрівлі житлового будинку на вул.Очаківській с. Чорноморка Чорноморської територіальної громади Миколаївського району, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

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