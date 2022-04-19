Найскладніша ситуація через дії російських окупантів наразі в п'яти областях України. Про це під час брифінгу заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук.

Ведуться активні бойові дії та здійснюються ракетні обстріли окупантами у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Миколаївській областях.

"Наразі найбільш складна обстановка залишається у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії та здійснюються ракетні обстріли окупантами. Це такі області, як Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька і Миколаївська, де здійснюються рятування силами ДСНС", - повідомив Демчук.

Також він додав, що впродовж минулої доби силами ДСНС було здійснено понад 300 виїздів на ліквідацію наслідків ведення бойових дій, зокрема, на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Луганської областей.

Там українські рятувальники здійснювали гасіння пожеж, спричинених артобстрілами.

Представник рятувальників зазначив, що всього з початку війни силами ДСНС було знешкоджено понад 68 тисяч вибухонебезпечних предметів на території нашої держави, у тому числі близько 2 тисяч авіаційних бомб. Загалом було обстежено і очищено території близько 11, 6 тисяч гектарів території нашої держави.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну співробітники ДСНС врятували 1194 особи.

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