Почти 100 уклонистов и их пособников задержали с начала апреля пограничники Мукачевского отряда. Об этом сообщает 20 апреля прессслужба Госпогранслужбы Украины.

Только за предыдущий день пограничники остановили 9 мужчин, которые двумя группами пытались незаконно попасть в Венгрию. Все задержанные относятся к категории военнообязанных, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.

Всего с начала апреля пограничники Мукачевского отряда задержали 92 таких нарушителя.

Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, 27 попытались уехать с недействительными паспортами, а 17 использовали сфальсифицированные документы.

Как известно, мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещено пересекать границу и выезжать в другие страны во время действия военного положения. Однако определенные исключения из этого правила все же существуют. Прежде всего, выезжать в другие страны во время военного положения имеют право мужчины призывного возраста, на иждивении которых находится трое или более несовершеннолетних детей.

Кроме того, выехать за границу могут мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка/детей.

Позволяют выехать также опекунам, приемным родителям, попечителям, родителям-воспитателям, которые содержат несовершеннолетнего ребенка-сироту или ребенка, который был лишен родительской опеки.

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