Українцям пояснили, як уникнути непорозумінь на кордоні.

Особливості перетину кордону України чоловіками призовного віку, які супроводжують дітей та інших осіб пояснили в Міністерстві соціальної політики. Пресслужба відомства оприлюднила довідник, який допоможе уникнути непорозумінь на кордоні.

Документ було розроблено за участі Міністерство оборони України, Міністерства соціальної політики України, Державної прикордонної служби України та експертами проєкту міжнародної технічної допомоги SURGe, Support to Ukraine’s Reforms for Governance.

Виїзд з України дозволено

1. Чоловікам, які супроводжують дітей:

• чоловік, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей, віком до 18 років;

• чоловік, який самостійно виховує дитину (дітей), віком до 18 років;

• усиновитель, опікун, піклувальник, прийомний батько чи батько-вихователь, на утриманні якого перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

• батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;

• батько (усиновитель), опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, який виховує дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, але якій не встановлено інвалідність;

• чоловік, на утриманні якого перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи.

2. Чоловікам, які доглядають за членами родини, іншими особами:

• чоловік, зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками або батьками дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду;

• чоловік, який має дружину з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та/або одного із своїх батьків або батьків дружини з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

• опікун особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

• член сім'ї особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною (у разі коли опікуна такій особі не призначено);

• чоловік, зайнятий постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи, або іншою особою, яка потребує постійного стороннього догляду;

• працівники закладів, що здійснюють постійний догляд (будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг).

3. Чоловікам, які мають інвалідність

Звертаємо Вашу увагу на те, що виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

Для самостійного виїзду осіб з інвалідністю за межі України обмежень не встановлено.

Документ містить перелік необхідних документів та їхні зразки. Ознайомиться можна за посиланням.

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