Всех граждан Украины, которых забирали через фильтрационные лагеря, оккупанты отправляли в какие-то отдаленные уголки России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью НВ.

"Есть информация, что это очень похоже на то, что они делали в 1940-ых годах, когда частично переселяли народы, которые были в Советский Союз не лояльны», - отметил он.

"Это такая традиция, технология-размыть нацию. То есть отправить их туда, где к ним будут относиться отталкивающе, с ненавистью, чтобы унизить этих людей. Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда отъехать, потому что гуманитарных коридоров в Украине не было. Люди убегали от их же обстрелов, а потом у них уже не было возможности вернуться — забирали деньги, телефоны, раздевали, проверяли, смотрели татуировки», - отметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что всех украинцев, которых насильно вывезли, вернут домой, уже готовятся к соответствующим переговорам.

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ-это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ будет очень плохим: он не позволит людям комфортно себя чувствовать в цивилизованном мире. Наши граждане точно из совсем другого ценностного измерения. Им не нужна РФ, они там не будут находиться, не выживут просто! Потому что наши ценности — это ценности свободы, а в них ценности — это ценности лагеря и вертухаев», - подчеркнул он.

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