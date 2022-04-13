Російська влада вже готує для цього нормативну базу.

Російська влада готує нормативну базу для того, щоб передавати в російські сім'ї дітей-сиріт, яких вивезли з України, повідомляють ЗМІ.

Крім того, в Росії запропонували створити спеціальні табори для депортованих українських дітей. Їх хочуть навчати російській мові. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Зазначається, що російські чиновники запропонували створити так звані "табори" для вивчення російської мови. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора і не можуть вчитися в російських школах.

Також директор профільного департаменту Мінпросвіту рф лариса фальковська заявила, що вже в рф проводиться робота з розробки угод, що дозволяють "роздавати українських дітей в сім'ї російських громадян".

Варто відзначити, що 12 квітня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що з території Донецької та Луганської областей до росії вивезли понад 700 000 українців, серед них – 130 000 дітей.

Нагадаємо, колона російської техніки рухається до кордонів України, супутникові фото.

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