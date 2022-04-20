Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил оперативную информацию о битве на Донбассе по состоянию на 18.00 20 апреля.
Отмечается, что враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
В Генштабе отметили, что противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Также Оккупанты наносят систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяют самолеты дальней авиации.
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Напомним, за сутки 19 апреля на Донбассе армия Украины в целом отразила 10 атак. Сообщалось об уничтожении 12 танков, 28 бронемашин, 1 артиллерийской системы, 1 самолет, 1 вертолет и 6 ПБЛА.
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