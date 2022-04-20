У кремлі існував сценарій у разі мирного переходу влади, але тепер ситуація змінилася.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович у розмові з письменником Дмитром Биковим на своєму Youtube-каналі розповів, кому перейде влада в Росії в разі ліквідації путіна.

За його словами, в кремлі існував сценарій у разі мирного переходу влади – до неї повинен був прийти нинішній міністр оборони рф сергій шойгу.

"Якщо путіна прибрати, то йде, відповідно, "колективний путін", а шойгу вже не перемагає – це був сценарій у разі мирного переходу влади. Зараз перемагає "колективний олігарх", який більше всього на світі хоче повернутися в світову систему поділу праці і отримувати яхти, коханок і будинки в Дубаї", – пояснив Арестович свою точку зору.

Арестович вважає, що олігархи за допомогою своєї компромісної фігури спробують потім лібералізувати росію тільки в тій частині, яка дозволить зняти санкції.

Нагадаємо, Арестович розповів, звідки у рф ракети, якими обстрілюють Україну та на скільки їх вистачить.

Як повідомляла Politeka, Арестович пояснив, чому новий план путіна провалиться.

Також Politeka писала, що Арестович розповів про наступний етап війни.