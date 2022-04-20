Радник голови офісу президента Олексій Арестович у розмові з письменником Дмитром Биковим на своєму Youtube-каналі розповів, кому перейде влада в Росії в разі ліквідації путіна.
За його словами, в кремлі існував сценарій у разі мирного переходу влади – до неї повинен був прийти нинішній міністр оборони рф сергій шойгу.
"Якщо путіна прибрати, то йде, відповідно, "колективний путін", а шойгу вже не перемагає – це був сценарій у разі мирного переходу влади. Зараз перемагає "колективний олігарх", який більше всього на світі хоче повернутися в світову систему поділу праці і отримувати яхти, коханок і будинки в Дубаї", – пояснив Арестович свою точку зору.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
"Коли росія буде, то і приїду": колаборантка з Харкова втекла до Дніпра і чекає "ополчення", відео
Завдасть серйозної шкоди: Україна отримає потужну зброю, яка змусить ворога "тремтіти"
Це колосальні цифри: росіяни несуть величезні втрати, але у них є "остання можливість"
З простреленою головою: під Києвом розправилися з родичем відомого російського політика
Арестович вважає, що олігархи за допомогою своєї компромісної фігури спробують потім лібералізувати росію тільки в тій частині, яка дозволить зняти санкції.
Нагадаємо, Арестович розповів, звідки у рф ракети, якими обстрілюють Україну та на скільки їх вистачить.
Як повідомляла Politeka, Арестович пояснив, чому новий план путіна провалиться.
Також Politeka писала, що Арестович розповів про наступний етап війни.