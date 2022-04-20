Можливість почати ремонт, за словами Гайдая, з'явиться тільки після завершення бойових дій.

У Попасній, Рубіжному та частині сіл Горської громади вже не відновити світло, газ та водопостачання, оскільки інфраструктура там майже знищена. Про це глава Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував у своєму Телеграм-каналі.

Можливість почати ремонт, за його словами, з'явиться тільки після завершення бойових дій.

"Світло, газ і водопостачання вже не відновити в підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Горської громади – інфраструктура там майже знищена. Не відремонтувати до завершення бойових дій".

Він зазначив, підрахувати інфраструктурний збиток у містах і селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо.

""Русский мир" позбавляє місцевих жителів газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. аварія досить серйозна – світло зникло в більш ніж 200 населених пунктах, тимчасово окупованих» - додав Гайдай.

Також, згідно з даними, озвученими радником глави ОП Олексієм Арестовичем в ефірі "Фейгін live", менше ніж за місяць у Мелітополі було ліквідовано майже 100 окупантів.

"Більше 70 осіб було (вбито) з 20 березня по 12 квітня. Це був звітний період. Наше головне управління розвідки дало. У більшості ножові або кульові поранення. Хтось ловить патрулі, ловив принаймні ... Ласкаво просимо в пекло. Якщо прийшли, то Отримуйте", - розповів Арестович.

Про неминучу поразку росіян в черговий раз повідомив і радник глави ОП, член української делегації в переговорах з РФ Михайло Подоляк.

Також повідомлялося, що в окупованому Бердянську заступником так званого "мера" став двірник.

У свою чергу у Міноборони заявили, що почалася вирішальна битва за Україну.