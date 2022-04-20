Еще один яркий пример, что армия рф - это убийцы, насильники и мародеры и никаким образом не военные.

Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной Луганской области. Об этом сообщает прессслужба Гуров.

«Это является откровенным военным преступлением, нарушением международного законодательства и еще одним ярким примером, что армия расії - это убийцы, насильники и мародеры и никаким образом не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!",- отметили в Минобороны.

Напомним, недавно пресс-служба ВМС ВСУ сообщала, что родственникам украинских военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных Командованию морской пехоты, начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Таким образом мошенники пытаются якобы для уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Кроме того, мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Напомним, глава Луганщины Гайдай сообщил, что 80% области оккупировано

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