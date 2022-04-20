Протягом доби, 20 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю угруповання.
У ході боїв українські захисники знищили:
- особового складу – 36
- БМП – 5
- БТР – 4
- АТ – 1
- ЗРК - 1
- мінометний розрахунок – 1
Додамо, в Генштабі ЗСУ 20 квітня зазначили, що противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Також окупанти завдають систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовують літаки дальньої авіації.
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