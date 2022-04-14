Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українська влада знала про підготовку вторгнення російських військ в Україну, але очікувала початку війни 22 лютого, а не 24 лютого. Про це він розповів в інтерв'ю для "ВВС Україна".

"Ми усвідомлювали, що відбуватиметься на території нашої країни. Більш того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого повинні були напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували – це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії про це були, але в підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося.

І звинувачувати нас, що ми не готувалися, – абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися. Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, – хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків – коли з п'ятої до половини шостої зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені всі нормативно правові документи, які ми повинні прийняти. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, як все це відбувається", - розповів секретар РНБО.

Данилов додав, що доказом підготовки української влади до російського вторгнення є те, що вже 50 діб Україна успішно відбиває напад російських військ.

За даними РНБО, 22 лютого ввечері в українських розвідників були докази, що росіянам роздали накази про наступ, але потім російське командування змінило дату початку операції на 24 лютого.

За словами Данилова, розвідувальні агентства західних країн прогнозували, що Україна протримається під ударами російських військ максимум протягом 21 доби. Він нібито пояснював делегаціям з США, Великобританії та інших країн, що їх розвідки враховують тільки кількість танків, гармат і т.д., намагаючись зважити паритет між українськими та російськими військами. Однак, на думку Данилова, Західні розвідки не врахували бажання українського народу відстоювати свою землю і захищати свою свободу.

Секретар РНБО пояснив, що 1 січня набув чинності закон "Про національний опір", яким створювали батальйони територіальної оборони. Українська влада заздалегідь підготувала плани з організованої видачі вогнепальної зброї теробороні на місцях. Все це, за його словами, свідчить про підготовку українською владою до повномасштабної війни з РФ.

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