Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии рф, житель Попасной закрыл свой магазин и пошел в военкомат.

В бою с российскими оккупантами в Попасной на Луганщине погиб местный военный Виктор Ложка. Мужчина почти с первых дней войны защищал город в составе батальона Нацгвардии"Донбасс".

О трагедии сообщил редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook.

Виктор Ложка был настоящим местным патриотом. В составе батальона "Донбасс" мужчина воевал на востоке еще в 2014-2016 годах.

Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии рф, житель Попасной закрыл свой магазин и пошел в военкомат. Он стремился организовать тероборону, однако ее там "почему-то создавать никто не планировал". Тогда Виктор вновь стал на службу в родное подразделение.

Он говорил, что ситуация в Попасной сложная, но украинские силы стоят на обороне и не сдадут город. По его словам, военные путинской армии, которые состояли у большинства из мобилизованных жителей ОРДЛО, несли значительные потери. Это он называл заслугой своих боевых товарищей – профессиональных ребят-военных.

"Это был патриот своего города, патриот Украины, человек чести и дела, настоящий герой Донбасса", – подчеркнул Бутусов.

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