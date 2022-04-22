Для пополнения своих войск рф набирает даже психически больных юношей. Так, в одной из перехваченных СБУ разговоров слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Россиянин утверждает, что «с моими психическими расстройствами это (война, - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный...».

Однако такой ответ напугал даже его мать: "Что это за разговорчики? Ты какой-то странный. Психика наверное совсем не туда пошла".

«Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины... Простить такое невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают», - отметили в СБУ.

Отметим, по состоянию на 22 апреля потери в войне в Украине составили около 21200 военных.

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