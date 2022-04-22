Микита Єльшов, якому ще немає 20 років, розповів, що "добив" заблокованих українців.

Російський військовий у телефонній розмові з матір'ю похвалився, як вбиває українців і зізнався у втратах. Жінка підтримала дії сина і жодним чином не засудила їх. Перехоплена телефонна розмова з'явилася в мережі.

З чергового перехоплення стає зрозумілим що окупанти знищують навіть тих людей, які опинилися в "пастці" під завалами.

Журналістам вдалося встановити особи російського солдата, який похвалився вбивством українців. Так Микита Єльшов, якому ще немає 20 років, розповів, що "добив" заблокованих українців.

"Та ось вчора: випустіть нас, врятуйте нас. З підвалу кричали. Та звичайно, гранату їм у погриб туди і все"– хвалиться солдат кремля.

За словами хлопця він спить зі зброєю в руках, а кілька військових з його підрозділу отримали травми і тепер повернуться додому. Солдат упевнений, що їм повинні виплатити по мільйони рублів. Але вже зараз відомо, що багато рашистів, які вижили, скаржаться, що їм нічого не платять.

Нагадаємо, Україна може стати повноцінним членом Євросоюзу вже у 2024 році.

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