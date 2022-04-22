Окупанти зривають евакуацію з Рубіжного, зараз автобусу не дістатися. Про це сьогодні розповів голова ОДА Сергій Гайдай на сторінці в Телеграм-каналі.
Окупанти зривають евакуацію, міста під обстрілами і автобуси не можуть виїхати.
«Ми будемо намагатися доїхати до південної частини Рубіжного на машинах, тому що люди чекають, щоб їх забрали. І завезти туди їжі.
Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав – почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей у містах, де постійно йдуть обстріли», - написав Гайдай.
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Окупанти планують встановити повний контроль над Донбасом і півднем України, щоб забезпечити коридор до Криму і Придністров'я.
Втім у росіян недостатньо на це сил. Вб цьому журналістам повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Він назвав ідею РФ щодо встановлення повного контролю над Донбасом і півднем України безглуздою. Він вважає, що у РФ недостатньо ресурсів для організації "битви за Донбас":
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