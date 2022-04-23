За сутки бойцы ВСУ отбили 8 атак врага в зоне ООС, а также уничтожили много техники оккупантов.

Об этом сообщается в сводке штаба ООС за 22 апреля, опубликованной на странице в Фейсбук.

Отмечается, что атаки были отбиты в зоне проведения ООС. Российские оккупанты за сутки понесли в регионе большие потери.

Стало известно, что украинские военные уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили еще 4 беспилотника типа «Орлан-10».

«Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!», - говорится в публикации на странице штаба ООС.

Стоит отметить, что по состоянию на 22 апреля по данным Генштаба Вооруженных сил Украины общее число потерь оккупантов превысило 21 тысячу человек. Кроме того, сообщалось, что в течение 22 апреля на восточном направлении ликвидировали около 130 российских оккупантов.

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