Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. По словам Арестовича, ВСУ с вероятностью «в 101%» сделают все, чтобы отбить Мариуполь у оккупантов.

Арестович отметил, что сейчас контрнаступление для Украины – всего лишь вопрос времени, однако окончательное решение будет принимать Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы все надеемся, что удастся освободить Мариуполь политико-дипломатическим или военным путем. Надеемся, но в отличии от тех, кто просто надеются, мы еще и работаем над этим», - подчеркнул советник главы ОП.

Он отдельно отметил, что Украина сделает все, чтобы сохранить жизни защитников Мариуполя, которые в полном окружении продолжают бороться до последнего.

«Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего. Мы делаем все, чтобы их забрать оттуда. Но есть объективная реальность. Контрнаступление будет 101%, я уверен. Вопрос только когда, какими силами и куда», - заявил Арестович.

Отдельно советник главы ОП усомнился в том, что российские оккупанты в Украине смогут добиться каки бы то ни было военных успехов к сакральной для себя дате – 9 мая.

«За 5 дней наступления успехи ничтожные для такой концентрации войск, а главное в соответствии задач и их выполнения. Поэтому до 9 мая они могут ничего не получить», - отметил Арестович.

Напомним, Подоляк резко ответил на планы Кремля "выйти на Приднестровье".

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о планах россиян после захвата Киева.

Также Politeka писала, что Арестович сообщил, куда рф перебросит войска с Мариуполя, который уже не возьмут.