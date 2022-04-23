Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. По словам Арестовича, ВСУ с вероятностью «в 101%» сделают все, чтобы отбить Мариуполь у оккупантов.
Арестович отметил, что сейчас контрнаступление для Украины – всего лишь вопрос времени, однако окончательное решение будет принимать Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Мы все надеемся, что удастся освободить Мариуполь политико-дипломатическим или военным путем. Надеемся, но в отличии от тех, кто просто надеются, мы еще и работаем над этим», - подчеркнул советник главы ОП.
Он отдельно отметил, что Украина сделает все, чтобы сохранить жизни защитников Мариуполя, которые в полном окружении продолжают бороться до последнего.
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«Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего. Мы делаем все, чтобы их забрать оттуда. Но есть объективная реальность. Контрнаступление будет 101%, я уверен. Вопрос только когда, какими силами и куда», - заявил Арестович.
Отдельно советник главы ОП усомнился в том, что российские оккупанты в Украине смогут добиться каки бы то ни было военных успехов к сакральной для себя дате – 9 мая.
«За 5 дней наступления успехи ничтожные для такой концентрации войск, а главное в соответствии задач и их выполнения. Поэтому до 9 мая они могут ничего не получить», - отметил Арестович.
Напомним, Подоляк резко ответил на планы Кремля "выйти на Приднестровье".
Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о планах россиян после захвата Киева.
Также Politeka писала, что Арестович сообщил, куда рф перебросит войска с Мариуполя, который уже не возьмут.