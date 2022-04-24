Генштаб ВСУ дал вечернюю сводку, в которой рассказал оперативную информацию с фронта.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сейчас продолжается новая попытка атаки россиян, которые планируют захватить Донбасс. В Генштабе ВСУ рассказали, как обстоят дела на фронте, сообщив оперативную сводку на вечер 24 апреля.

"На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи", - было отмечено в публикации.

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