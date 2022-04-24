Потом, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать.

Вместе с наступлением закончится и активная фаза войны. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Медузе" .

«Через две-три недели закончится наступление. Потому что российским войскам больше нечем наступать», – такой прогноз озвучил Алексей Арестович в интервью и добавил, что рф собрала предпоследние оперативные резервы.

«Но эти несчастные, которые вышли из-под Киева, Сум и Чернигова, – у них психология расстрелянных. Они очень не хотят воевать. Через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать», – считает Арестович.

Он отмечает, сейчас российские силы достаточно активно наступают на востоке Украины. Но проблема для них в том, что это неблагоприятная для наступления местность. Сил, которые они там собрали, недостаточно, чтобы победить наших украинских защитников.

В то же время Военный эксперт Том Купер поделился в интервью "Новое время", сколько настулпение будет длится в текущем темпе.

"Еще несколько недель. Безусловно, они могут продолжить до конца мая. Тогда они достигнут критической точки по снаряжению и технике. У них еще есть огромный стратегический запас устаревшего оружия. Например, сейчас они используют танки Т-90 и Т-80 или модернизированные версии Т-72. К концу мая им придется заменить современные танки морально устаревшими", - отметил Купер.

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