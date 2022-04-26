Россия имеет три сценария военных действий на территории Украины, и разрабатывались они заранее. Об этом рассказал в эфире Радио НВ Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина.

Один из тех сценариев предусматривал захват юга Украины.

«Я еще в середине января этого года слышал от одного человека, который имел информацию из Кремля, что захват Юга Украины с целью, как сказал этот человек, «отрезать» Украину от Черного моря, была сценарию № 2, который разрабатывался, еще раз подчеркну, в январе, а не прямо на ходу. Цель — отрезать Украину от моря, не захватить территории, там само собой, а просто оставить Украину без Черного моря. Вот на это все и идет, и все, что происходит сейчас, — это реализация этого сценария. Удастся он или нет, — это другое дело. Сомнения, кстати, даже тогда в январе, насколько я помню, у людей в Москве были», - отметил Мартыненко.

По его словам, первый сценарий Кремля касался захвата востока Украины, а второй – Киев.

«Первый сценарий — это были Донецкая и Луганская области, второй — южнее и третий — атака на Киев, она, как известно, не удалась, а вот этот второй сценарий реализуется», - сказал Мартыненко.

Также Мартыненко добавил, что пока в России не думают о будущем захваченных территорий.

"Их сейчас мало интересует, что там будет на Херсонщине, оттуда уже вывозится зерно в Крым, вывозится все. Что там будет в будущем, я думаю, что на перспективу никто сейчас в России вообще не думает, все вопросы решаются здесь и сейчас. Вот надо захватить территории - надо, что с ними потом делать — это уже другое дело, жизнь покажет. Кто туда будет ехать, завозить людей из Сибири, а их отправлять в Сибирь или нет, — еще раз подчеркиваю, я думаю, что сейчас об этом вообще никто не думает. Сейчас идет логика войны, захватить как можно больше территорий. Нет плана, стратегия закончилась 24 февраля», - сказал гендиректор Интерфакс-Украина.

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