Украинский полковник Александр Григорьев с позывным "Шумахер" погиб во время боевого вылета в Киевской области. Ему посмертно присвоили звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Известно, что Григорьев прошел путь от летчика-штурмана до начальника службы безопасности полетов бригады, а также был вертолетчиком-миротворцем.
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"Офицер с позывным "Шумахер" был профессионалом высшей пробы. Начиная с 2014-го регулярно выполнял боевые задания на Донбассе", - отметили в Генштабе.
Звание Герой Украины Григорьеву было присвоено 20 апреля 2022 года.
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